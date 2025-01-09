Пассажир сорвал рейс и получил иск от авиакомпании на сумму 1,5 миллиона рублей

Пассажир сорвал рейс Ryanair и получил иск на сумму 15 тысяч долларов

Пассажир авиакомпании Ryanair сорвал рейс самолета и получил от перевозчика иск на сумму 15 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел в апреле 2024 года, однако перевозчик начал судебные разбирательства только сейчас. В заявлении Ryanair говорится, что авиакомпания требует возместить ущерб с клиента, по вине которого самолет, летевший из Дублина в Лансароте, пришлось посадить в Порту. В результате 160 пассажиров рейса провели в Португалии ночь и потеряли день отдыха.

Ситуация, когда путешественники, которые усердно трудятся, чтобы насладиться отпуском с семьей и друзьями, лишаются досуга из-за действий одного человека, неприемлема, подчеркнули в своем иске представители ирландского лоукостера.

Ранее пассажир неназванной иностранной авиакомпании устроил дебош на борту самолета и нарвался на штраф в сотни тысяч рублей. Из-за деструктивного поведения мужчины пилоту пришлось развернуть лайнер и слить часть топлива перед вынужденной посадкой в аэропорту вылета.