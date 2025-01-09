Полицейские задержали обманувших россиян на 20 миллионов рублей пособников аферистов

В Иркутске задержали двух пособников лжеброкеров, похитивших более 20 млн рублей

В Иркутске задержали двоих пособников лжеброкеров, похитивших более 20 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, аферисты приглашали людей на мошеннические инвестиционные платформы, предлагая высокую доходность. Для пополнения инвестпортфелей злоумышленники указывали реквизиты карт, открытых на третьих лиц. Таким образом потерпевшие лишались своих денег.

Задержанные пособники в этой схеме занимались приобретением банковских и sim-карт и вербовкой обнальщиков. Затем передавали данные своим кураторам. За это они получали часть от похищенных средств. У них было изъято более 100 банковских карт, 32 сотовых телефона и большое количество sim-карт.

Известно, что подельники причастны к обману трех жителей Якутии на сумму более 20 миллионов рублей. Также есть подозрение в причастности к более чем 20 аферам в разных регионах России.

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