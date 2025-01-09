Полковник назвал сроки достижения одной из целей СВО

Полковник Литовкин: Россия полностью возьмет под контроль Донбасс в 2025 году

Вся территория Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет взята под контроль России в 2025 году. Такие сроки достижения одной из целей специальной военной операции (СВО) в разговоре с «Лентой.ру» назвал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Безусловно, Донбасс будет в 2025 году освобожден полностью. А переместиться куда-нибудь оттуда основная тяжесть боевых действий или нет, это вопрос не военный, это вопрос политический», — пояснил он.

Литовкин добавил, что после освобождения Донбасса Российская армия будет наступать по тем направлениям, на которые укажет руководство страны.

Изначально целями спецоперации российские власти называли денацификацию и демилитаризацию Украины, а также недопущение вступления страны в НАТО. При этом президент России Владимир Путин в сентябре 2024 года заявил, что приоритетной целью СВО является освобождение Донбасса, который вошел в состав страны в 2022-м.