Популярная блогерша подавилась едой и задохнулась

27-летняя блогерша Killadamente подавилась едой в ресторане и задохнулась

Популярная 27-летняя американская блогерша Кэрол Акоста, известная в сети под ником Killadamente, подавилась едой во время ужина и задохнулась. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 3 января. Акоста ужинала в одном из ресторанов Нью-Йорка. Предположительно, блогерша подавилась едой, из-за чего не смогла дышать. В результате у девушки остановилось сердце.

Новости об этом подтвердила младшая сестра инфлюэнсерши Хатян в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Двоюродный брат Killadamente при этом добавил, что семья хочет дождаться медицинского заключения о причинах произошедшего.

На страницу Акосты в Instagram подписаны 6,7 миллиона человек. В блоге она показывала кадры из личной жизни, а также рассказывала о бодипозитиве. В частности, о жизни в большом весе.