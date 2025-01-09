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16:45, 9 января 2025Из жизни

Потерявший ногу из-за акулы серфер вернулся в океан

В США серфер Нонака, которому акула откусила ногу, вернулся в океан
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Hawaii News Now / YouTube

В США серфер Кэндзи Нонака потерял ногу после нападения акулы и вернулся в океан спустя два месяца после случившегося. Об этом он рассказал в интервью KITV.

61-летний Нонака занимался серфингом у пляжа Вайеху, штат Гавайи, в начале ноября 2024 года, когда акула неожиданно набросилась на него и схватила за ногу. Хищница откусила серферу часть конечности ниже колена, но благодаря помощи друзей он остался жив.

Мужчина объяснил, что занимался серфингом по утрам на протяжении 30 лет. По его словам, с момента реабилитации он уже 10 раз вставал на доску. «Вода не пугает, а делает меня счастливым», — отметил Нонака. Он признался, что иногда принимает выпрыгивающих из воды больших рыб за акул и пугается их, но это не останавливает его от серфинга.

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Нонака собрал много денег в формате пожертвований. Он рассказал, что потратит их на покупку протеза для искалеченной ноги.

Ранее профессиональный кайтсерфер из Канады рассказал, как в мае лишился ноги во время нападения тигровой акулы весом 500 килограммов. «Я чувствовал, как легко она рвет мою кожу. Сила укуса была такой, что было слышно, как ломаются кости. Моя нога была для нее как печенье», — поделился воспоминаниями он.

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