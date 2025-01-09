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18:42, 9 января 2025Россия

Появилось видео боевого вылета российских истребителей в Курской области

Минобороны показало кадры боевого вылета истребителей Су-35с в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры боевого вылета истребителей Су-35с в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Истребители Су-35с надежно прикрывают экипажи ВКС, которые уничтожают бронированную технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

На предоставленном оборонным ведомством ролике виден момент взлета боевой машины. Затем следуют несколько кадров с борта летящего над облаками самолета. Также демонстрируется вид изнутри кабины пилота.

В этот же день стало известно, что за сутки российские войска ударили по семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По данным Минобороны, с момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились более 50 310 военнослужащих.

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