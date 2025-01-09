Пожар на складе помогающего бойцам СВО фонда попал на видео

Опубликованы кадры с места пожара на складе помогающего бойцам СВО фонда

Пожар на складе помогающего бойцам специальной военной операции (СВО) фонда «Выборгский рубеж» в Ленинградской области попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Выборг Go».

На записи видно, как огонь полностью охватил постройку, в которой располагался склад с гуманитарной помощью российским военнослужащим, а дым окутал близлежащий район. К месту пожара приехало несколько пожарных машин.

О пожаре на складе стало известно в четверг, 9 января. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Очевидцы сообщали, что перед возгоранием в районе проспекта Победы в российском городе раздались звуки взрывов.

Непосредственно в фонде помощи бойцам СВО сообщили, что ущерб еще предстоит установить. Причины произошедшего пока не сообщаются.