Расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры в России оценили

Файзуллин: на модернизацию коммунальной инфраструктуры в РФ выделят ₽4,5 трлн

На реализацию национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в России выделят 4,5 триллиона рублей. Расходы на программу оценил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, его слова приводит РИА Новости.

В рамках совещания президента Владимира Путина с членами правительства Файзуллин заявил, что объем финансирования нового федерального проекта, рассчитанного до 2030 года, потребует 4,5 триллиона рублей.

По словам главы государства, в некоторых регионах страны особенно острым стал вопрос с питьевым водоснабжением. Поэтому он назвал важным элементом нового федпроекта модернизацию объектов питьевого водоснабжения и попросил министра держать это на особом контроле.

Ранее стало известно, что Минстрой России намерен привлечь часть необходимых 4,5 триллиона рублей для модернизации инфраструктуры ЖКХ с помощью иностранных инвестиций. Подготовка договоров с иностранными партнерами запланирована на конец 2025 года. Минстрой выразил готовность участвовать в выставках и форумах, организованных в рамках БРИКС и ООН-Хабитат. В ведомстве полагают, что подобные инициативы позволят наладить сотрудничество с партнерами, среди которых Франция, Словакия и Эквадор.