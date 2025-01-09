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11:40, 9 января 2025Забота о себе

Раскрыт способ правильно провести первый после праздников рабочий день

Психолог Мазанкина: после праздников стоит обсудить отдых с коллегами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom  

После затяжных выходных лучше начать первый рабочий день с обсуждения новогодних праздников с коллегами, считает психолог Елена Мазанкина. Способ правильно провести первый рабочий день после длительного отдыха она раскрыла в беседе с RT.

По словам психолога, обсуждение прошедших праздников с коллегами создаст дружелюбную атмосферу и поможет почувствовать себя частью команды, при этом негативных разговоров на эту тему лучше избегать. «Это может подорвать ваш настрой и создать непродуктивную атмосферу. Вместо этого сосредоточьтесь на позитивных моментах, которые могут вас вдохновить и сгладить резкий переход между отдыхом и работой», — объяснила эксперт.

Затем, по словам Мазанкиной, стоит обсудить и рабочие задачи, и планы на ближайшее время, чтобы вернуться в рабочую атмосферу. Она посоветовала сперва выполнять легкие, не требующие большой концентрации задачи — это поможет мозгу плавно включиться в работу и постепенно войти в ритм.

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Также Мазанкина предостерегла от соблазна отложить дела на потом и отметила, что лучше начать их выполнение без промедлений, чтобы избежать накопления работы. Приоритетные задачи, отметила она, можно записать и выделить время на перерывы, чтобы сохранить мотивацию. Эксперт также порекомендовала не пропускать приемы пищи, чтобы не создавать еще больший стресс для организма.

Кроме того, по ее словам, хорошо будет запланировать активный отдых после первого рабочего дня и в первые выходные после праздников — к примеру, организовать хотя бы короткую прогулку.

Ранее продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина объяснила, что работникам не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня. «Постепенное вхождение в ритм, пусть и с минимальными усилиями, окажется куда эффективнее», — уверена она.

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