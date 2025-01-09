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07:21, 9 января 2025Забота о себе

Россиянам назвали способ вернуться в рабочий ритм после праздников

HR-cпециалист Оборина: возвращаться к работе после праздников нужно постепенно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями. Такой совет россиянам дала продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина, передает РИА Новости.

Эксперт объяснила, что работникам не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня. «Постепенное вхождение в ритм, пусть и с минимальными усилиями, окажется куда эффективнее», — уверена она.

Также специалист указала, что при возвращении в рабочий график важно уделять внимание и полноценному отдыху. Для этого Оборина рекомендовала оградить себя от возбудителей нервной системы, отказавшись от крепкогно чая и кофе или громких звуков.

9 января в стране началась самая короткая рабочая неделя. Она продлится всего два дня. До этого россияне 11 дней отдыхали на новогодних праздниках — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

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