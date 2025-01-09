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11:03, 9 января 2025Силовые структуры

Раскрыта дата первого слушания по делу о теракте на Крымском мосту

Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту состоится 21 января
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил дату первого слушания по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Заседание состоится 21 января.

3 декабря в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми человек, подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по статье «Контрабанда взрывных устройств».

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

По версии следствия, Антипов нашел фуру, которая была взорвана, а фирма Былина значится по документам получателем груза, который эта фура везла. Также обвинения по делу предъявлены Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну — гражданам России, Армении и Украины. Организатором теракта признан председатель СБУ Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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