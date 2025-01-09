Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:17, 9 января 2025Ценности

Раскрыта судьба обручального кольца Дженнифер Лопес за 5 миллионов долларов после развода

Page Six: Лопес оставила себе обручальное кольцо после развода с Аффлеком
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tombachik

Журналисты Page Six раскрыли судьбу обручального кольца певицы Дженнифер Лопес после развода с актером Беном Аффлеком. Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что Аффлек преподнес Лопес кольцо с зеленым бриллиантом весом 8,5 карата, стоимость которого составляет 5 миллионов долларов (почти 400 миллионов рублей). При этом глава компании The Diamond Pro, специализирующейся на драгоценных камнях, Майк Фред заявлял, что цена кольца может и вовсе достигать 10 миллионов долларов.

Материалы по теме:
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались. Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались.Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
24 августа 2024
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

По словам инсайдеров, исполнительница оставила себе ювелирное изделие, поскольку оно является подарком. «Она не обязана возвращать подарок, даже если их отношения закончились. К тому же Бен не против того, чтобы оно осталось у нее», — рассказал анонимный собеседник издания.

7 января стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили процедуру развода.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали расследование авиакатастрофы под Актау

      Один политик отказался посетить инаугурацию Трампа

      Рианна показала натуральные волосы в рекламе косметики

      Путин проведет разговор с Си Цзиньпином

      В ВСУ признались в проверках документов у всех мужчин с 18 лет

      Захарова призвала Зеленского помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии

      Роспотребнадзор раскрыл детали лабораторных исследований на месте разлива мазута в Анапе

      Создан компьютер для космических вычислений

      В российском регионе задержали женщину за попытку сбыта крупной партии наркотиков

      В Китае начали торговать фальшивыми российскими товарами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше