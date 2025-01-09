Раскрыта судьба обручального кольца Дженнифер Лопес за 5 миллионов долларов после развода

Page Six: Лопес оставила себе обручальное кольцо после развода с Аффлеком

Журналисты Page Six раскрыли судьбу обручального кольца певицы Дженнифер Лопес после развода с актером Беном Аффлеком. Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что Аффлек преподнес Лопес кольцо с зеленым бриллиантом весом 8,5 карата, стоимость которого составляет 5 миллионов долларов (почти 400 миллионов рублей). При этом глава компании The Diamond Pro, специализирующейся на драгоценных камнях, Майк Фред заявлял, что цена кольца может и вовсе достигать 10 миллионов долларов.

По словам инсайдеров, исполнительница оставила себе ювелирное изделие, поскольку оно является подарком. «Она не обязана возвращать подарок, даже если их отношения закончились. К тому же Бен не против того, чтобы оно осталось у нее», — рассказал анонимный собеседник издания.

7 января стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили процедуру развода.