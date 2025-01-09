Раскрыто место исчезновения носков в стиральной машине

Американка Бриттани Сперлок раскрыла место исчезновения носков в стиральной машине. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @brittanyspurlock627 запечатлела своего мужа, который решил вскрыть стиральную машину. Так, он взял в руки нож и просунул его в пространство, расположенное в верхней части устройства. Затем мужчина ударил по столовому прибору и снял заднюю панель с машины. Выяснилось, что 28 носков, которые пропали в разные промежутки времени, оказались под агитатором. Автор ролика отметила, что ее супруг также нашел изделия между внутренними и внешними баками стиральной машины.

Зрители поблагодарили юзершу за видео с лайфхаком, которое набрало 362 тысячи лайков. «Это безумие! Теперь мы все знаем», «Мой мир больше не будет прежним», «Не верю в то, что мои носки могли просто так исчезнуть», «Похоже, в моей стиральной машине скопилось еще больше носков», — высказывались они.

В октябре прошлого года генеральный директор бренда Levi's Чарльз Берг назвал главную ошибку при стирке джинсов.