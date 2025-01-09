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08:18, 9 января 2025Россия

Раскрыты планы Путина на первый рабочий день года

Кремль: Путин 9 января по видеосвязи проведет совещание с членами правительства
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Президент России Владимир Путин в первый рабочий день 2025 года проведет совещание с членами правительства в формате видео-конференц-связи. О планах главы государства на 9 января сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Совещание с кабмином станет первым публичным рабочим мероприятием Путина в наступившем году. Основной темой мероприятия станет запуск национальных проектов.

С докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Кроме того, на совещании кабмина обсудят текущие вопросы.

В четверг, 9 января, в России стартовала первая и самая короткая рабочая неделя в этом году. На работу россияне выходят после новогодних каникул, которые продлились с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Следующая рабочая сокращенная неделя ждет жителей страны только в мае.

ЖЗЛ
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