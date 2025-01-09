Роспотребнадзор раскрыл детали лабораторных исследований на месте разлива мазута в Анапе

Роспотребнадзор проверил качество воздуха и воды на месте разлива мазута в Анапе

Роспотребнадзор проверил качество воздуха и воды на месте разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе. Детали о проведенных лабораторных исследованиях «Ленте.ру» раскрыли в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как уточнили в ведомстве, последствия происшествия оцениваются ежедневно — специалисты проверяют качество атмосферного воздуха, питьевой воды и готовых блюд из полевых кухонь, а также условия проживания волонтеров, участвующих в ликвидации последствий загрязнения.

По последним данным, все взятые в зонах жилой застройки пробы соответствуют нормативам.

При этом волонтерам, задействованным в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС), рекомендовали использовать индивидуальные средства защиты дыхания и специальную одежду при работе с нефтепродуктами.

«Лабораторный контроль за объектами внешней среды продолжается», — заключили в управлении Роспотребнадзора по российскому региону.

О том, что мазут попал в прибрежные воды после крушения двух танкеров, стало известно 15 декабря. В числе причин произошедшего называли опасную погоду и возможную ошибку экипажей.