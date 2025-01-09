Россиян предупредили о ядовитых видах готовой еды

Терапевт Чернышова: Готовая пища безопасна, если подверглась термообработке

Даже если готовая еда выглядит свежей и хорошо пахнет, она может стать причиной отравления, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. О ядовитых видах готовой пищи она рассказала в беседе с aif.ru.

Комментируя массовое отравление салатами из пекарни в Перми, Чернышова отметила, если пирожок или салат отличается по виду или вкусу от привычного формата, он гарантированно содержит патогенные микроорганизмы, например сальмонеллу. Употреблять такую еду, по ее словам, ни в коем случае нельзя. «Но если на вид готовый продукт хороший, это еще не означает, что он не содержит вредных микробов. Бывает так называемое гнездное попадание микробов, когда колония вредных микроорганизмов живет в одной ложке салата и кому-то она может достаться, вызвав отравление», — предупредила врач. По ее мнению, от употребления покупных салатов лучше отказаться.

Готовую пищу терапевт назвала безопасной только при условии, что она подверглась термообработке, причем недавно, — это могут быть запеченные, приготовленные на гриле, во фритюре или на пару блюда. Если ингредиенты для салатов или шаурмы были приготовлены, а потом перемешаны и заправлены уже в холодном виде, употребление этих блюд без предварительной термической обработки может грозить инфекциями и отравлениями, заключила Чернышова.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Перми. В ближайшее время следователи осмотрят места происшествий, допросят руководство пекарни и потерпевших, приобретавших ее продукцию.