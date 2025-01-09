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08:17, 9 января 2025Силовые структуры

Россиянка обвинила двоих друзей сына в изнасиловании в новогоднюю ночь

В Ростовской области 50-летняя женщина обвинила друзей сына в изнасиловании
Варвара Митина (редактор)

Фото: Volkan Olmez / Unsplash

В Ростовской области 50-летняя местная жительница обвинила двоих друзей сына в изнасиловании в новогоднюю ночь. Об этом пишет «161.RU».

По данным издания, рано утром 1 января женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Она рассказала, что одному из злоумышленников 26 лет, а второму — 23 года. Один из них уже был судим за насильственные действия сексуального характера.

Сейчас мужчины находятся в отделении полиции, правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Гусь-Хрустальном осудят мужчину за изнасилование возле музея хрусталя.

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