Россиянка сбежала от семьи, обвинила ее в ущемлении и стала говорить о себе в мужском роде

В Дагестане девушка сбежала от родных, заявив о намерении выдать ее замуж силой

Жительница Дагестана сбежала от родных, обвинив семью в ущемлении своих прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

Девушка утверждает, что ее хотят насильно выдать замуж. На опубликованном Telegram-каналом «ЧП Кавказ» видео она рассуждает о деталях побега. При этом о себе она говорит в мужском роде.

Отец девушки отверг выдвинутые дочерью обвинения. По его словам, к дочери никогда не применяли насилие и выдавать ее замуж никто не собирался.

Ранее в Казани сестры-мигрантки сбежали из дома, после чего обратились за помощью. Уроженки Таджикистана обвинили отца в попытке отдать их в рабство и насильно выдать замуж. Для этого он якобы запер дочерей дома, отобрав у них паспорта и мобильные телефоны.