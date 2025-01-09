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13:18, 9 января 2025Россия

Россиянка сбежала от семьи, обвинила ее в ущемлении и стала говорить о себе в мужском роде

В Дагестане девушка сбежала от родных, заявив о намерении выдать ее замуж силой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница Дагестана сбежала от родных, обвинив семью в ущемлении своих прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

Девушка утверждает, что ее хотят насильно выдать замуж. На опубликованном Telegram-каналом «ЧП Кавказ» видео она рассуждает о деталях побега. При этом о себе она говорит в мужском роде.

Отец девушки отверг выдвинутые дочерью обвинения. По его словам, к дочери никогда не применяли насилие и выдавать ее замуж никто не собирался.

Ранее в Казани сестры-мигрантки сбежали из дома, после чего обратились за помощью. Уроженки Таджикистана обвинили отца в попытке отдать их в рабство и насильно выдать замуж. Для этого он якобы запер дочерей дома, отобрав у них паспорта и мобильные телефоны.

ЖЗЛ
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