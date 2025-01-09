Российский водитель протаранил семь автомобилей и отделался штрафом

В Новосибирске суд закрыл дела в отношении водителя, протаранившего 7 машин

В Новосибирске суд закрыл уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который на своем автомобиле марки BMW X5 M протаранил семь машин. Об этом сообщает «Новосибирск онлайн».

Сначала мужчина проходил обвиняемым по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»), однако потом дело переквалифицировали по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). В ней сказано, что подсудимому можно назначить штраф, если он возместил причиненный вред пострадавшим. По данным издания, обвиняемый это и сделал.

13 июля 2024 года в районе станции метро «Гагаринская» водитель BMW X5 M-Competition ехал на большой скорости, потерял управление и протаранила семь машин. После этого иномарка перевернулась и загорелась. Очевидцы рассказывали, что из салона BMW вышли три человека, двое из которых скрылись с места происшествия.

Ранее в Красноярске пьяный мужчина за рулем машины протаранил около 80 автомобилей во дворах домов.