Пьяный россиянин протаранил около 80 автомобилей во дворах в день рождения

В Красноярске пьяный мужчина протаранил около 80 автомобилей во дворах домов

В Красноярске пьяный мужчина за рулем машины протаранил около 80 автомобилей во дворах домов в районе Солнечный. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в день происшествия мужчина праздновал свой день рождения. Данные о числе поврежденных авто разнятся. Собеседник агентства сообщил, что повреждены около 40 автомобилей.

Водителя уже задержали. После аварий начата проверка по факту управления автомобилем в нетрезвом состоянии и оставлении места ДТП.

Ранее в Москве пьяный водитель электромобиля Voyah протаранил семь машин, которые находились на парковке. Авария произошла на Дмитровском шоссе близ дома 107. Водителя китайского электрокара госпитализировали.