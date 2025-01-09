Российского подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

На Урале подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

На Урале подполковника из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине оставили без пенсионных выплат. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, передает URA.RU.

Как рассказал парламентарий, весной 2024 года российского военного перевели из одной воинской части в другую. С мая мужчине перестали перечислять пенсионные выплаты, которые до этого исправно платили.

«Где-то, видимо, "слетела галочка", и боевому офицеру прекратили (...) выплату военной пенсии, которая ему положена по закону (...) Вопрос взял в работу. Отдельно остановлюсь на вопросе приоритетности», — обозначил Иванов.

Депутат подчеркнул, что в его практике подобный случай с военнослужащим такого звания произошел впервые.

Ранее раненому на СВО подполковнику и пенсионеру МВД не до конца выплатили довольствие и лишили пенсии по выслуге лет. Со слов его дочери, мужчина ушел на СВО в возрасте почти 60 лет, был командиром взвода, ходил на штурмы и «находился в самом пекле войны».