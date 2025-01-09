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17:38, 9 января 2025Бывший СССР

Сальдо сообщил о жертвах атаки ВСУ на Херсонскую область

Глава Херсонской области Сальдо: 2 человека погибли и 6 пострадали после атаки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Абрикосовку и Подо-Калиновку два человека погибли и шесть пострадали. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

Он назвал атаку бойцов ВСУ целенаправленной. Сальдо подчеркнул, что украинская артиллерия била по территории около школ и детских садов. Губернатор региона также допустил, что за обстрел несут ответственность иностранные военные ВСУ.

9 января Сальдо проинформировал об атаке Киева на школу в Подо-Калиновке. По его словам, в селе зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов. Раненых доставили с легкими осколочными ранениями в фельдшерско-акушерский пункт для оказания первичной медицинской помощи.

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