Глава Херсонской области Сальдо: 2 человека погибли и 6 пострадали после атаки

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Абрикосовку и Подо-Калиновку два человека погибли и шесть пострадали. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

Он назвал атаку бойцов ВСУ целенаправленной. Сальдо подчеркнул, что украинская артиллерия била по территории около школ и детских садов. Губернатор региона также допустил, что за обстрел несут ответственность иностранные военные ВСУ.

9 января Сальдо проинформировал об атаке Киева на школу в Подо-Калиновке. По его словам, в селе зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов. Раненых доставили с легкими осколочными ранениями в фельдшерско-акушерский пункт для оказания первичной медицинской помощи.