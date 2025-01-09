Самолет врезался в хвост другого лайнера при рулении в аэропорту США

Самолет American Airlines врезался в хвост другого лайнера в аэропорту Чикаго

Самолет авиакомпании American Airlines врезался в хвост другого лайнера в аэропорту Чикаго, США. Об этом сообщает NBC 5 Chicago.

Уточняется, что во время руления борт, который должен был отправиться в Лос-Анджелес, задел стоявшее в ожидании вылета воздушное судно United Airlines.

В результате инцидента никто не пострадал, однако 293 пассажира и 10 членов экипажа самолета United, направлявшегося в Гонолулу, пришлось эвакуировать в терминал. Их отправили в точку назначения другим бортом.

В декабре два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сан-Паулу, Бразилия, и попали на видео. Оба лайнера получили повреждения, их временно отстранили от эксплуатации.