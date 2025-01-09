Сенаторы США обсудили присоединение Канады

CNN: сенаторы обсудили с Трампом возможность присоединения Канады к США

Американские сенаторы обсудили с избранным президентом США Дональдом Трампом возможность присоединения Канады в качестве отдельного штата страны. Об этом сообщил сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин, его слова передает журналист CNN Хейли Талбот в соцсети Х.

«Мы много говорили о том, чтобы Канада стала 51-м штатом», — написала Талбот, процитировав сенатора.

Маллин подтвердил, что вопрос вхождения Канады в США действительно обсуждался. Он высказался о прошедшем разговоре, отметив, что это «было забавно».

Ранее испанская газета El País сообщила, что планы Трампа по присоединению Гренландии, Канады и Панамского канала привели к росту страхов в Европейском союзе (ЕС) из-за приоритетов будущей администрации.