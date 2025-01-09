В ЕС испугались планов Трампа по присоединению Гренландии

El País: в ЕС растут страхи из-за планов Трампа по присоединению Гренландии

Планы избранного президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии, Канады и Панамского канала привели к росту страхов в Европейском союзе (ЕС) из-за приоритетов будущей администрации. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

«Позиция Трампа очень беспокоит (...) Не только из-за будущих перспектив и вопроса о том, предпримет ли он какие-то действия в отношении Гренландии или нет, но и поскольку подобное вмешательство может пошатнуть отношения между Европой и США», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что многие европейские политики считают слова Трампа не более чем словесной тактикой, которая позволит ему действовать в сильной позиции на момент прихода к власти.

Ранее журнал Politico предупреждал, что гипотетическое присоединение Канады в качестве отдельного штата в состав США осложнит позиции республиканцев на выборах. В частности, в случае вступления североамериканская страна даст новые 45 мест Палате представителей и два места в Сенат, а также 47 голосов коллегии выборщиков на президентских выборах. Так как в Канаде преобладают либеральные взгляды, подобное может резко укрепить позиции Демократической партии.