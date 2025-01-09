Шольц отреагировал на сообщения о прилетевшем в лицо немецкого политика торте

Шольц осудил нападение на экс-министра финансов ФРГ Линднера с тортом из пены

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил нападение на экс-министра финансов ФРГ и лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера с тортом из пены для бритья. Соответствующую публикацию политик разместил в социальной сети X.

«Нападки на политиков не являются проявлением демократического поведения. Такие действия неприличны и опасны. Хорошо, что Кристиан Линднер отреагировал с достоинством», — говорится в посте.

Ранее в бывшего министра финансов Германии и лидера СвДП Кристиана Линднера во время его предвыборного выступления в Грайфсвальде бросили искусственный торт из пены для бритья, который попал ему в лицо.