Шольц выступил против повышения расходов на оборону в странах НАТО

Канцлер ФРГ Шольц: Страны НАТО не повысят расходы на оборону до 5 % ВВП

Страны НАТО не смогут повысить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП, на чем настаивает избранный президент США Дональд Трамп. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает портал Focus online.

«Это большие деньги. И это на самом деле означает, что нужно делать сбережения порядка 150 миллиардов евро или брать в долг такую сумму», — рассказал он о влиянии этого решения на Германию, выступив против нового повышения расходов.

По словам Шольца, альянсу следует сохранить ранее обозначенные цели по оборонным расходам. При этом ФРГ ранее уже значительно увеличила траты на обеспечение национальной безопасности: к настоящему времени они достигли 80 миллиардов евро, напомнил канцлер.

Ранее Олаф Шольц счел незрелым предложение министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека увеличить оборонный бюджет до 3,5 процентов от ВВП. По его мнению, нужно сначала определить, кто будет «платить по счетам».

