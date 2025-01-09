В Петербурге наледь с крыши рухнула на 13-летнюю девочку

На 13-летнюю петербурженку с крыши станции метро рухнула наледь

В Санкт-Петербурге наледь упала на голову 13-летней горожанки. О случившемся пишет «Фонтанка».

Снежная масса рухнула на подростка у выхода со станции метро «Чернышевская». Девочка обратилась в травмпункт с подозрением на сотрясение мозга, но инцидент обошелся без серьезных травм. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Правда, по словам матери школьницы, голова продолжает болеть и день спустя. Происшествие серьезно испугало девочку, и подходить к станции, через которую она добиралась ежедневно, она просто боится. В районной пресс-службе пообещали связаться с руководством метрополитена.

За последние пару дней в Северной столице произошло еще два подобных случая. Однако полученные травмы оказались намного серьезнее. На улице Заусадебной в Приморском районе города мужчина повредил нос, а падение наледи на улице Правды Центрального района закончилось для девушки сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ссадинами. Также скатившиеся льдины повредили два автомобиля — на набережной канала Грибоедова и Среднем проспекте Васильевского острова.

В декабре в том же российском городе глыба льда, сорвавшись с кровли, упала на проходившую мимо школьницу. Девочку доставили в больницу, медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей.