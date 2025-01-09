США впервые с начала года ударили по хуситам

CENTCOM: США впервые за 2025 год ударили по хуситам

США впервые за наступивший 2025 год ударили по йеменским ополченцам-хуситам из движения «Ансар Алла». Об этом заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), передает портал UPI.

«Эти удары являются частью усилий Центрального командования вооруженных сил США по пресечению попыток поддерживаемых Ираном хуситов угрожать региональным партнерам, военным и торговым судам в регионе», — отмечается в заявлении командования.

Также уточняется, что удары были нанесены по тем объектам, которые представляли в том числе угрозу и военно-морским силам (ВМС) США. Предполагается, что там содержалось большое количество оружия.

Ранее стало известно, что американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море подвергся массированной атаке беспилотниками и ракетами. Представители хуситов уточнили, что военная операция против авианосца прошла в то время, как американские войска готовились провести крупный авиаудар по Йемену.