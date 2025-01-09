Властям США передали данные более двух тысяч пользователей Telegram

404media: после ареста Дурова Telegram передал США данные 2 тысяч пользователей

После ареста основателя Telegram Павла Дурова компания передала властям США данные более чем 2 тысяч пользователей. Об этом пишет издание 404media со ссылкой на отчет мессенджера.

Изданию стало известно, что всего за 2024 год Telegram выполнил 900 запросов из США, касающихся IP-адресов или номеров телефонов пользователей сервиса, предоставив таким образом данные 2253 человек. При этом, согласно данным отчета, количество выполненных запросов резко возросло с октября по декабрь 2024-го.

6 декабря сообщалось, что Дурова впервые допросили по существу в суде Парижа. Предприниматель заявил, что доверяет французскому правосудию.

В октябре основатель Telegram сообщил, что мессенджер сотрудничает с властями с 2018 года. По его словам, администрация платформы раскрывала IP-адреса и номера телефонов преступников в ответ на юридический запрос.

23 сентября Дуров рассказал, что те же данные могут быть переданы «соответствующим органам». Он отметил, что такие меры помогут отпугнуть преступников.