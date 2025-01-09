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20:12, 9 января 2025Мир

Стало известно о побеге нескольких украинок из Дании по одной причине

DR: несколько украинок бежали из Дании на родину из страха лишиться детей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Несколько проживающих в Дании украинок бежали на родину из страха, что датские соцслужбы отнимут у них детей. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на датскую некоммерческую организацию Bevar Ukraine.

«В организации Bevar Ukraine заявили, что им известно о шести женщинах, которые бежали из Дании обратно на Украину, опасаясь, что их дети будут воспитаны вне семьи», — говорится в материале.

Отмечается, что украинки принимали такое решение, в частности, из-за трудностей в общении с представителями властей Дании. Социальные службы использовали для этого онлайн-переводчик.

«Если матери испытывают риск того, что их детей могут отобрать, и они не понимают, почему это происходит, для них является обычным принятие решения покинуть страну и вернуться на Украину», — заявил генеральный секретарь организации Андрей Кузьмин.

Ранее сообщалось, что число украинцев за границей и на родине почти уравнялось. На Украине находятся около 32 миллионов граждан, а за пределами страны — до 30 миллионов.

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