Interia: Бойцы ВСУ не знают, куда отступать после потери контроля над Курахово

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в растерянности после потери контроля над стратегически важным городом Курахово. Они не знают, куда им отступать, об этом стало известно польскому изданию Interia, которое ссылается на рассказы украинских военнослужащих.

«Где в Донецкой области находится линия обороны, куда мы могли бы отступить своими небольшими — явно меньшими, чем у противника, — силами, где мы смогли бы хоть с трудом, но продолжить обороняться?» — цитирует издание одного из военных ВСУ.