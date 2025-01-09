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22:01, 9 января 2025Интернет и СМИ

Стало известно о растерянности бойцов ВСУ после потери важного города

Interia: Бойцы ВСУ не знают, куда отступать после потери контроля над Курахово
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в растерянности после потери контроля над стратегически важным городом Курахово. Они не знают, куда им отступать, об этом стало известно польскому изданию Interia, которое ссылается на рассказы украинских военнослужащих.

«Где в Донецкой области находится линия обороны, куда мы могли бы отступить своими небольшими — явно меньшими, чем у противника, — силами, где мы смогли бы хоть с трудом, но продолжить обороняться?» — цитирует издание одного из военных ВСУ.

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