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09:26, 9 января 2025Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего после атаки беспилотников в Энгельсе

Минздрав: пострадавший при ликвидации пожара в Энгельсе в тяжелом состоянии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Пострадавший при ликвидации пожара после атаки украинских дронов в Энгельсе находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области, передает ТАСС.

По данным министерства, мужчина находится в одном из лечебных учреждений Саратова. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточнили в минздраве российского региона.

В ночь на 8 января стало известно, что Энгельс и Саратов подверглись атаке украинских беспилотников. Повреждение получило одно из промышленных предприятий.

При тушении пожара пострадали три сотрудника МЧС, двоих из них спасти не удалось. В Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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