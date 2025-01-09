Стало известно о состоянии пострадавшего после атаки беспилотников в Энгельсе

Минздрав: пострадавший при ликвидации пожара в Энгельсе в тяжелом состоянии

Пострадавший при ликвидации пожара после атаки украинских дронов в Энгельсе находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области, передает ТАСС.

По данным министерства, мужчина находится в одном из лечебных учреждений Саратова. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточнили в минздраве российского региона.

В ночь на 8 января стало известно, что Энгельс и Саратов подверглись атаке украинских беспилотников. Повреждение получило одно из промышленных предприятий.

При тушении пожара пострадали три сотрудника МЧС, двоих из них спасти не удалось. В Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации.