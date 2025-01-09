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15:55, 9 января 2025Путешествия

Турист ударил сотрудника отеля из-за столика на завтраке и угодил под арест

Китайский турист ударил сотрудника отеля в Японии и угодил под арест
Алина Черненко

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Китайский турист не смог сесть за понравившийся столик в ресторане отеля Японии, ударил сотрудника и угодил под арест. Подробностями истории поделилось издание Dimsum Daily.

Уточняется, что инцидент произошел в одной из гостиниц на острове Хоккайдо. 25-летний мужчина, имя которого не приводится, попросил персонал зарезервировать ему столик на завтрак с видом на реку, однако работники отеля заявили, что бронь в этом месте невозможна.

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На следующий день, 4 января, китаец пришел на завтрак, увидел, что его любимый стол занят, в порыве гнева набросился на 26-летнего сотрудника отеля и ударил его по плечу.

Персонал немедленно сообщил о произошедшем в полицию, но гражданин Поднебесной покинул отель до прибытия правоохранителей. 5 января его задержали в аэропорту при попытке вылететь в Токио. Мужчина отрицал свою вину и уверял, что он лишь толкнул служащего отеля, а не бил его.

В сентябре британские туристы устроили ночную драку из-за шума в отеле на Майорке, Испания. Одна из женщин напала на приехавшего на вызов полицейского, ударила его кулаком в грудь и показала ему средний палец.

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