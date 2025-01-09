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12:54, 9 января 2025Бывший СССР

Украинский пленный раскрыл масштабы мобилизации заключенных в ВСУ

Пленный боец ВСУ Вольский: большинство заключенных украинцев отправлены на фронт
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

На Украине большинство заключенных были отправлены на фронт. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Вольский, ранее отбывавший наказание в исправительном учреждении, передает ТАСС.

По его словам, в колониях осталось очень мало людей. Он отметил, что почти всех, вне зависимости от статьи, по которой было предъявлено обвинение, забирают на передовую.

«В настоящее время людям дают больше сроки, чтобы было легче забирать их на войну», — объяснил Вольский.

Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал о его включении в группу пожилых и неопытных военнослужащих ВСУ. После этого мужчина был отправлен в ее составе на заведомо невыполнимое задание.

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