Пленный боец ВСУ Вольский: большинство заключенных украинцев отправлены на фронт

На Украине большинство заключенных были отправлены на фронт. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Вольский, ранее отбывавший наказание в исправительном учреждении, передает ТАСС.

По его словам, в колониях осталось очень мало людей. Он отметил, что почти всех, вне зависимости от статьи, по которой было предъявлено обвинение, забирают на передовую.

«В настоящее время людям дают больше сроки, чтобы было легче забирать их на войну», — объяснил Вольский.

Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал о его включении в группу пожилых и неопытных военнослужащих ВСУ. После этого мужчина был отправлен в ее составе на заведомо невыполнимое задание.