В Эстонии обеспокоились незнанием эстонского языка среди срочников

Власти Эстонии обеспокоены, что часть срочников не знают эстонского языка. Об этом сообщает Postimees.
Сообщается, что проблема во многом касается некоторых русскоязычных срочников, утверждающих, что до службы в армии эстонский не слишком часто фигурировал в их жизни.
Ранее стало известно, что Эстония запретит подачу документов на русском языке. В повестке заседания кабмина говорится, что миграционная политика страны направлена, на стимулирование приезда иностранцев, приносящих «большую добавленную стоимость всему обществу».