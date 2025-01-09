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14:09, 9 января 2025Бывший СССР

В Эстонии обеспокоились незнанием эстонского языка среди срочников

Власти Эстонии обеспокоены тем, что часть срочников не знают эстонский язык
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии обеспокоены, что часть срочников не знают эстонского языка. Об этом сообщает Postimees.

Сообщается, что проблема во многом касается некоторых русскоязычных срочников, утверждающих, что до службы в армии эстонский не слишком часто фигурировал в их жизни.

Ранее стало известно, что Эстония запретит подачу документов на русском языке. В повестке заседания кабмина говорится, что миграционная политика страны направлена, на стимулирование приезда иностранцев, приносящих «большую добавленную стоимость всему обществу».

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