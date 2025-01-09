В Госдуме оценили запрет триколора российскому регбисту со стороны английского клуба

Свищев счел дискриминацией запрет триколора регбисту английского клуба Готовцеву

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на запрет на ношение формы с триколором российскому игроку английского клуба «Глостер» Кириллу Готовцеву. Его слова приводит «Матч ТВ».

Свищев назвал действия английской команды дискриминационными. «Не нужно было убирать флаг России с формы из‑за нескольких идиотов в соцсетях. К тому же многие болельщики заступились за нашего спортсмена», — заявил Свищев.

Ранее на запрет отреагировал сам Готовцев. «Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», — заявил спортсмен.

В «Глостере» заявили, что причиной запрета стала критика со стороны фанатов в социальных сетях. В клубе подчеркнули, что поддерживают санкции, введенные против России со стороны Международной федерации регби (World Rugby).