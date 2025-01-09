Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
1:0
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
1:0
2-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:12, 9 января 2025Спорт

В Госдуме оценили запрет триколора российскому регбисту со стороны английского клуба

Свищев счел дискриминацией запрет триколора регбисту английского клуба Готовцеву
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСанкции против России:
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на запрет на ношение формы с триколором российскому игроку английского клуба «Глостер» Кириллу Готовцеву. Его слова приводит «Матч ТВ».

Свищев назвал действия английской команды дискриминационными. «Не нужно было убирать флаг России с формы из‑за нескольких идиотов в соцсетях. К тому же многие болельщики заступились за нашего спортсмена», — заявил Свищев.

Ранее на запрет отреагировал сам Готовцев. «Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», — заявил спортсмен.

В «Глостере» заявили, что причиной запрета стала критика со стороны фанатов в социальных сетях. В клубе подчеркнули, что поддерживают санкции, введенные против России со стороны Международной федерации регби (World Rugby).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории. Что его разозлило?

      Участник популярного шоу ТНТ погиб в зоне спецоперации

      Женщинам назвали причину оставаться активными в менопаузу

      Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили

      Раскрыто место исчезновения носков в стиральной машине

      Праздновавший Новый год россиянин выстрелил из ружья в жену и ее сестру

      Польша разрешила Нетаньяху приехать на годовщину освобождения Аушвица

      В кабине пилотов российского самолета треснуло стекло

      Стало известно о побеге нескольких украинок из Дании по одной причине

      В российском регионе мужчину осудят за расправу над бывшей женой своего сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше