Российский регбист отреагировал на запрет триколора со стороны английского клуба

Регбист Готовцев заявил, что обсудит запрет флага России со стороны «Глостера»

Российский регбист Кирилл Готовцев отреагировал на запрет на ношение формы с триколором со стороны английского клуба «Глостер». Его слова приводит Odds.ru.

«Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», — заявил спортсмен.

Ранее в «Глостере» запретили Готовцеву носить форму с российским флагом. Они заявили, что причиной стала критика со стороны фанатов в социальных сетях. В клубе подчеркнули, что поддерживают санкции, введенные против России со стороны Международной федерации регби (World Rugby).

Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года. В составе команды он становился обладателем Кубка Премьершипа и финалистом Кубка вызова. До этого спортсмен занимался вольной борьбой и бобслеем.