В Англии запретили российскому регбисту носить форму с флагом России

Английский «Глостер» запретил регбисту Готовцеву носить форму с флагом России

Английский регбийный клуб «Глостер» запретил россиянину Кириллу Готовцеву носить форму с флагом России. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Глостере» заявили, что причиной стала критика со стороны фанатов в социальных сетях. Они подчеркнули, что поддерживают санкции, введенные против России со стороны Международной федерации регби (World Rugby), однако осуждают любые формы расизма. В команде принесли извинения за любое оскорбление, которое мог вызвать поступок Готовцева.

Готовцев выступает за Глостер с 2021 года. В составе команды он становился обладателем Кубка Премьершипа и финалистом Кубка вызова. До этого спортсмен занимался вольной борьбой и бобслеем.

1 марта 2022 года World Rugby отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой. Отмечалось, что решение действует до дальнейшего уведомления.