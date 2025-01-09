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11:48, 9 января 2025Спорт

В Англии запретили российскому регбисту носить форму с флагом России

Английский «Глостер» запретил регбисту Готовцеву носить форму с флагом России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Roger Evans / Globallookpress.com

Английский регбийный клуб «Глостер» запретил россиянину Кириллу Готовцеву носить форму с флагом России. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Глостере» заявили, что причиной стала критика со стороны фанатов в социальных сетях. Они подчеркнули, что поддерживают санкции, введенные против России со стороны Международной федерации регби (World Rugby), однако осуждают любые формы расизма. В команде принесли извинения за любое оскорбление, которое мог вызвать поступок Готовцева.

Готовцев выступает за Глостер с 2021 года. В составе команды он становился обладателем Кубка Премьершипа и финалистом Кубка вызова. До этого спортсмен занимался вольной борьбой и бобслеем.

1 марта 2022 года World Rugby отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой. Отмечалось, что решение действует до дальнейшего уведомления.

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