В Госдуме заявили о несоответствии жизни россиян традиционным ценностям

Депутат ГД Кузнецова: у россиян есть ценности, но жить по ним не получается

У жителей России есть внутренние традиционные ценности, но жить по ним у граждан не получается. О несоответствии жизни россиян ценностям заявила депутат Госдумы Анна Кузнецова, ее слова приводит Telegram-канал «Дума ТВ».

В качестве подтверждения своего заявления Кузнецова указала на статистику разводов в России, которая противоречит утверждениям, данным россиянами при опросах.

«У нас расходятся поступки и внутренние ценности. Сегодня подавляющее большинство граждан России (...) [считает, что] приоритет — семья. И тут мы поднимаем статистику со страшными данными по разводам (...) и понимаем, что настоящая причина в том, что у человека не получается жить в соответствии со своими ценностями», — заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что исследований, который могли бы объяснить столь большое число разводов, пока не хватает.

Ранее сообщалось, что в России кратно выросла стоимость расторжения брака — размер госпошлины за регистрацию развода увеличился с 650 до 5000 рублей.