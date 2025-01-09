Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 9 января 2025Россия

В Госдуме заявили о несоответствии жизни россиян традиционным ценностям

Депутат ГД Кузнецова: у россиян есть ценности, но жить по ним не получается
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

У жителей России есть внутренние традиционные ценности, но жить по ним у граждан не получается. О несоответствии жизни россиян ценностям заявила депутат Госдумы Анна Кузнецова, ее слова приводит Telegram-канал «Дума ТВ».

В качестве подтверждения своего заявления Кузнецова указала на статистику разводов в России, которая противоречит утверждениям, данным россиянами при опросах.

«У нас расходятся поступки и внутренние ценности. Сегодня подавляющее большинство граждан России (...) [считает, что] приоритет — семья. И тут мы поднимаем статистику со страшными данными по разводам (...) и понимаем, что настоящая причина в том, что у человека не получается жить в соответствии со своими ценностями», — заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что исследований, который могли бы объяснить столь большое число разводов, пока не хватает.

Ранее сообщалось, что в России кратно выросла стоимость расторжения брака — размер госпошлины за регистрацию развода увеличился с 650 до 5000 рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

      Доходы России от вывоза одного лакомства заметно выросли

      Задержание девушки за передачу данных о ВС России Украине попало на видео

      Продавец пиротехники попал под следствие из-за травмирования двоих российских школьников

      Армия России начала бои за Суджу

      Крокодил утащил под воду военного на глазах у его товарища

      Сроки новых выборов президента Украины предсказали

      Иностранцы похитили добытое на российском прииске золото на 16 миллионов рублей

      Врач рассказал о способах избежать травм зимой

      Номинантов на «Оскар» объявят позже из-за пожаров в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше