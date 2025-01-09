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13:46, 9 января 2025Мир

В Кремле высказались о планах Трампа по Панамскому каналу

Песков: Россия следит за дискуссией вокруг планов Трампа по Панамскому каналу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Li Muzi / Globallookpress.com

Россия следит за дискуссией между избранным президентом США Дональдом Трампом и властями Панамы по вопросу контроля Панамского канала, но это является темой двусторонних отношений стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В Кремле слышали заявления властей Панамы и ее представителей, в которых, как минимум, звучало непонимание из-за заявлений избранного американского президента. Однако это является вопросом их двусторонних отношений. Мы же очень внимательно отслеживаем обмен такими заявлениями», — отметил Песков.

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.

Позднее президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Он подчеркнул, что суверенитет и независимость страны не подлежат обсуждению.

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