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08:17, 9 января 2025Мир

В Пентагоне отказались признать преимущество России над Украиной

Глава Пентагона Остин заявил, что Россия не доминирует в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Россия не обладает подавляющим преимуществом в конфликте на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует Bloomberg.

Он не согласился с утверждением, что российская сторона доминирует на поле боя. Остин также предупредил, что Москве «дорого обойдутся» ее территориальные приобретения. «Если она получит то, что хочет, это будет стоить ей в будущем», — отметил он.

Кроме того, глава оборонного ведомства заявил, что Россия якобы обращалась за военной помощью к Ирану и КНДР.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США собираются продолжать оказывать помощь Украине, исходя из того, что президент России Владимир Путин не намерен сдаваться.

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