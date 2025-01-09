В Пентагоне отказались признать преимущество России над Украиной

Глава Пентагона Остин заявил, что Россия не доминирует в конфликте на Украине

Россия не обладает подавляющим преимуществом в конфликте на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует Bloomberg.

Он не согласился с утверждением, что российская сторона доминирует на поле боя. Остин также предупредил, что Москве «дорого обойдутся» ее территориальные приобретения. «Если она получит то, что хочет, это будет стоить ей в будущем», — отметил он.

Кроме того, глава оборонного ведомства заявил, что Россия якобы обращалась за военной помощью к Ирану и КНДР.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США собираются продолжать оказывать помощь Украине, исходя из того, что президент России Владимир Путин не намерен сдаваться.