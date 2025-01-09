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06:43, 9 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье назвали российский газ гуманитарной помощью

Глава Приднестровья Красносельский назвал российский газ гуманитарной помощью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Российский газ, который поступал в Приднестровье, был формой гуманитарной помощи. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

По его словам, данную помощь Москва оказывала «в связи деструктивными действиями Молдовы». Глава Приднестровья отметил, что, несмотря на трудности, Тирасполь не собирается «проситься в Молдавию».

Кроме того, Красносельский назвал «помощь, якобы предлагаемую Молдовой» не более чем пустыми разговорами. «Реальной помощью было бы не мешать нам спокойно жить и успешно экономически развиваться», — подчеркнул он.

Ранее Вадим Красносельский сообщил, что около 1,5 тысячи домов в республике остались без горячей воды и отопления. Он отметил, что это произошла после того, как прервались поставки газа из России.

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