В Приднестровье назвали российский газ гуманитарной помощью

Российский газ, который поступал в Приднестровье, был формой гуманитарной помощи. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.
По его словам, данную помощь Москва оказывала «в связи деструктивными действиями Молдовы». Глава Приднестровья отметил, что, несмотря на трудности, Тирасполь не собирается «проситься в Молдавию».
Кроме того, Красносельский назвал «помощь, якобы предлагаемую Молдовой» не более чем пустыми разговорами. «Реальной помощью было бы не мешать нам спокойно жить и успешно экономически развиваться», — подчеркнул он.
Ранее Вадим Красносельский сообщил, что около 1,5 тысячи домов в республике остались без горячей воды и отопления. Он отметил, что это произошла после того, как прервались поставки газа из России.