В Раде проголосовали за отмену штрафов с поставщиков бракованных боеприпасов

В Верховной Раде проголосовали за отмену штрафов за бракованные боеприпасы

В Верховной Раде проголосовали за отмену штрафов с поставщиков за бракованные боеприпасы. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Законопроект «об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных юридических лиц в переходный период» приняли голосами правящей партии «Слуга народа», а также партией «Платформа за жизнь и мир». По словам Геращенко, законопроект снимает штрафы за поставки бракованного оружия и снарядов с поставщиков.

Нардеп добавила, что законопроект также содержит многочисленные коррупционные риски.

Ранее Геращенко заявляла, что Верховная Рада одобрила прекращение гражданства Украины за получение гражданства России. «Двойное гражданство предоставляет политические права, включая избирательное право, что создает угрозу национальной безопасности!» — прокомментировала парламентарий.