В России предложили ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП

«Ъ»: в РФ хотят ввести уголовное наказание за регистрацию ИП на подставных лиц

Депутаты Госдумы (ГД) рассмотрят правительственную инициативу об ужесточении наказания за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Проект поправок к Уголовному кодексу подразумевает в том числе введение уголовной ответственности за регистрацию ИП на подставных лиц. При помощи ужесточения наказания власти хотят противодействовать распространению случаев, когда данные граждан путем введения их в заблуждение или без их ведома вносятся в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Кроме того, согласно основным положениям документа, подставными будут также считаться ИП, у которых «отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности». Если законопроект будет принят Госдумой, незаконная регистрация ИП будет караться также, как и создание фиктивного юридического лица, — в диапазоне от штрафа в размере от 100 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб заявила, что за последнее время в России участились случаи мошеннической деятельности через подставные ИП. При помощи подобных схем, отметила она, злоумышленники могли похищать средства граждан, даже находясь в местах лишениях свободы. Введение уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП, как полагает депутат, поможет снизить преступную финансовую активность.