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09:29, 9 января 2025Экономика

В России предложили ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП

«Ъ»: в РФ хотят ввести уголовное наказание за регистрацию ИП на подставных лиц
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы (ГД) рассмотрят правительственную инициативу об ужесточении наказания за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Проект поправок к Уголовному кодексу подразумевает в том числе введение уголовной ответственности за регистрацию ИП на подставных лиц. При помощи ужесточения наказания власти хотят противодействовать распространению случаев, когда данные граждан путем введения их в заблуждение или без их ведома вносятся в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Кроме того, согласно основным положениям документа, подставными будут также считаться ИП, у которых «отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности». Если законопроект будет принят Госдумой, незаконная регистрация ИП будет караться также, как и создание фиктивного юридического лица, — в диапазоне от штрафа в размере от 100 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб заявила, что за последнее время в России участились случаи мошеннической деятельности через подставные ИП. При помощи подобных схем, отметила она, злоумышленники могли похищать средства граждан, даже находясь в местах лишениях свободы. Введение уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП, как полагает депутат, поможет снизить преступную финансовую активность.

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