В Госдуме объяснили инициативу ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП

Депутат Бессараб: мошенники злоупотребляют возможностью регистрации ИП

Мошенники злоупотребляют возможностью регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), в связи с чем необходимо ужесточение наказания за незаконную регистрацию ИП, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом депутат прокомментировала «Ленте.ру» внесенный правительством законопроект, предполагающий тюремное наказание за этот вид правонарушений.

Ранее правительство внесло в Госдуму был законопроект, предполагающий наказание тюремным заключением за незаконную регистрацию в качестве ИП. В случае одобрения законопроекта нарушителям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет. При этом от уголовной ответственности предлагается освобождать тех, кто нарушил закон впервые и активно сотрудничал со следствием.

«Я пока не обсуждала это с коллегами, но, думаю, что это связано прежде всего с незаконным предпринимательством, которое, к сожалению, осуществлялось в том числе из мест лишения свободы. Мы знаем, что очень много мошеннических схем, которые были использованы против населения России были возможны, к сожалению, в том числе из-за попустительства или коррупционной составляющей — из-за того, что была допущена сама возможность создания таких юрлиц и ИП», — рассказала Бессараб.

Если это так, то это, безусловно, заслуживает самого сурового наказания. Наши граждане, которые подпадают под влияние мошенников, пострадали в очень большом количестве и на очень большие суммы. Кроме того, это создает определенные проблемы по антитеррористическому законодательству Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В декабре в Московской области были установлены штрафы за розничную торговлю, оказание бытовых услуг и общественного питания в неустановленных местах. Сумма штрафа зависит от статуса лица. Для граждан составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей; для ИП и должностных лиц -— от 10 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.