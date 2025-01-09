Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:56, 9 января 2025Экономика

В России рассказали о новых мерах соцподдержки в 2025 году

Депутат Бессараб рассказала об увеличении социальных выплат в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Многие социальные выплаты в 2025 году будут увеличены, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Кроме того, некоторые меры соцподдержки будут усовершенствованы. К примеру, в 2025 году по регионам распределят дополнительные суммы на повышение рождаемости.

«Продолжат работать все уже существующие меры соцподдержки, мы не отказались ни от одной. Это льготная ипотека, поддержка многодетных по компенсации ипотечного кредитования. Также с 1 января выросли страховые пенсии, подросла зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17 процентов. По той же причине выросли пособия по безработице, по временной нетрудоспособности, беременности и родам», — рассказала политик.

Кроме того, Бессараб напомнила о распределении дополнительных средств для регионов, где показатели рождаемости ниже среднего по стране. Регионы получат разные суммы в зависимости от количества женщин фертильного возраста, от количества разводов и ряда других показателей.

«Регионы смогут расходовать средства на поддержку рождаемости. Например, на допгарантии для семей с детьми, на меры по поддержке оплаты ипотеки, аренды и другие меры, — объяснила депутат. — Также в 2025 году начинается увеличение выплат налогового вычета. Получить его можно будет в 2026 году по результатам 2025-го».

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал об изменениях в выплате пенсий в 2025 году. Он сообщил, что средняя страховая пенсия по старости составит 24 059,12 рубля. При этом пенсионный балл вырастет с 133,05 до 142,76 рубля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

      Доходы России от вывоза одного лакомства заметно выросли

      Задержание девушки за передачу данных о ВС России Украине попало на видео

      Продавец пиротехники попал под следствие из-за травмирования двоих российских школьников

      Армия России начала бои за Суджу

      Крокодил утащил под воду военного на глазах у его товарища

      Сроки новых выборов президента Украины предсказали

      Иностранцы похитили добытое на российском прииске золото на 16 миллионов рублей

      Врач рассказал о способах избежать травм зимой

      Номинантов на «Оскар» объявят позже из-за пожаров в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше