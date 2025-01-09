В России рассказали о новых мерах соцподдержки в 2025 году

Депутат Бессараб рассказала об увеличении социальных выплат в 2025 году

Многие социальные выплаты в 2025 году будут увеличены, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Кроме того, некоторые меры соцподдержки будут усовершенствованы. К примеру, в 2025 году по регионам распределят дополнительные суммы на повышение рождаемости.

«Продолжат работать все уже существующие меры соцподдержки, мы не отказались ни от одной. Это льготная ипотека, поддержка многодетных по компенсации ипотечного кредитования. Также с 1 января выросли страховые пенсии, подросла зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17 процентов. По той же причине выросли пособия по безработице, по временной нетрудоспособности, беременности и родам», — рассказала политик.

Кроме того, Бессараб напомнила о распределении дополнительных средств для регионов, где показатели рождаемости ниже среднего по стране. Регионы получат разные суммы в зависимости от количества женщин фертильного возраста, от количества разводов и ряда других показателей.

«Регионы смогут расходовать средства на поддержку рождаемости. Например, на допгарантии для семей с детьми, на меры по поддержке оплаты ипотеки, аренды и другие меры, — объяснила депутат. — Также в 2025 году начинается увеличение выплат налогового вычета. Получить его можно будет в 2026 году по результатам 2025-го».

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал об изменениях в выплате пенсий в 2025 году. Он сообщил, что средняя страховая пенсия по старости составит 24 059,12 рубля. При этом пенсионный балл вырастет с 133,05 до 142,76 рубля.