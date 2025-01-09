В России утвердили план по достижению национальных целей

Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030-го

В России утвердили Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Единый план станет ориентиром для выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Его будут использовать правительства, министерства, различные ведомства, государственные компании и институты развития.

«Он взаимоувязывает майский указ президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, дорожные карты, а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций», — отмечают в правительстве.

Документ направлен на решение долгосрочной задачи по выводу экономики страны на траекторию устойчивого роста, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечение технологического суверенитета России. Управлять реализацией плана будут с помощью цифровой модели, которая будет ежемесячно отслеживать достижение целей, нацпроектов и госпрограмм, а также выявлять и анализировать причины отклонений от намеченной траектории.

Летом 2024 года вице-премьер России Александр Новак рассказал о формировании нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», связанного с формированием новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. Чтобы выйти на устойчивые темпы роста экономики около трех процентов в год, а за шесть лет — на не менее чем 16,5 процента, нужно сохранить темпы роста инвестиций, добиться роста экспорта, устойчивого роста доходов граждан, кадрового обеспечения экономики и повышения производительности труда, подчеркнул он.