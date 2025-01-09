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14:42, 9 января 2025Силовые структуры

В российском городе полиция проверит семью лишившегося пальцев из-за петарды мальчика

В Сочи полиция проверяет семью, где мальчику оторвало петардой два пальца
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Сочи полиция проверяет семью восьмилетнего мальчика, которому оторвало петардой два пальца. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Инцидент произошел 6 января, когда ребенок находился дома один. Пока мать была на работе, школьник решил поиграть с пиротехникой. Петарда воспламенилась и взорвалась в руке ребенка.

Потерпевшего доставили в больницу с пиротехнической травмой, контузией левого глаза, ссадинами лица и раной левой кисти.

Ранее в Ленинградской области девятилетнему мальчику оторвало палец найденной им петардой. Это произошло на прогулке, на которую школьник вышел в компании сверстников.

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