В российском регионе осудят ранившего знакомого во время охоты на медведя мужчину

В Краснодарском крае мужчина ранил знакомого во время охоты на медведя

В Краснодарском крае мужчина ранил знакомого во время охоты на медведя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.

По данным ведомства, 40-летний житель Лабинска отправился на медведя со знакомыми. Они приехали в охотничьи угодья в поселке Узловой, где заняли позиции. Заметив зверя, мужчина не убедился в безопасности своих действий и произвел выстрел из ружья.

В результате этого попал в своего знакомого и причинил ему тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о стрелявшем в охотников на бобров россиянине.