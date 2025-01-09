В российском регионе осудят ранившего знакомого во время охоты на медведя мужчину

В Краснодарском крае мужчина ранил знакомого во время охоты на медведя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Ему предъявлено обвинение по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ.
По данным ведомства, 40-летний житель Лабинска отправился на медведя со знакомыми. Они приехали в охотничьи угодья в поселке Узловой, где заняли позиции. Заметив зверя, мужчина не убедился в безопасности своих действий и произвел выстрел из ружья.
В результате этого попал в своего знакомого и причинил ему тяжкий вред здоровью.
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